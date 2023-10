Sara Sandeva se poprvé fotila nahá a chystá další šok nejen pro fanoušky: Tuhle změnu těžko překousne i Jakub Prachař

Sara Sandeva se poprvé fotila nahá a chystá další šok nejen pro fanoušky. Super.cz

Bylo to v rámci jejího vlastního produktu, kdy spoluvytvořila péči na vlasy. "Vymyslela jsem to já sama, protože ta péče je noční a chtěla jsem, aby to bylo čisté a o těch vlasech. Myslím, že se to povedlo a je to stále elegantní a decentní. Bylo to poprvé a na dlouho naposledy. Nic vulgárního bych neudělala," míní o snímku, kde pózuje z profilu nahoře bez.

Sara má nádherné vlasy, svěřila se, že jsou husté a kudrnaté zejména díky genům po rodičích, ale nezanedbává ani péči. "Trpěla jsem ekzémy ve vlasové pokožce, ale už je to snad vyléčené," zaklepala herečka. Zatím ani při natáčení nemusela podstupovat žádnou výraznou změnu, ale s tím je konec. "Po novém roce jdu nakrátko a na blond. Odlétám natáčet do Londýna a je to potřeba pro moji roli. Tak si užívám poslední měsíce s dlouhými vlasy," prozradila.

Smáli jsme se, že bude možná vypadat jako sestra svého přítele Jakuba Prachaře. "Myslím, že v obličeji si moc podobné nejsme, takže to snad nehrozí. Ale myslím, že to opláču. Jsem na svoje vlasy dost vázaná, což zní strašně. Ale jsem prostě ženská," krčila rameny. Snad proměnu pozitivně přijme i její partner. ■