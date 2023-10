Zamilování jako dva puberťáci. Šárka Vaňková a Petr Vondráček si vyznali lásku před zraky všech

Šárka Vaňková a Petr Vondráček Foto: Jaroslav Hauer

„Mám z toho obrovský respekt. Ivety si neskutečně vážím a jsem připravena, že se můžu setkat s kritikou. My k tomu ale přistupujeme s láskou. Nikdy to nebude jako Iveta. Já nejsem Iveta, ale chceme to udělat nejlépe, jak to dokážeme,“ svěřila se Šárka Super.cz před koncertem.

Velmi emotivní moment nastal, když na jeviště přišel i její partner herec a moderátor Petr Vondráček (47) a společně zazpívali píseň Červenám, kterou legendární zpěvačka kdysi nazpívala s Petrem Sepéšim. Při této písni to mezi Šárkou a Petrem doslova jiskřilo a lidem také ukázali vášnivé objetí a polibek.

Sama Šárka se těší, až bude u Petra v Praze kompletně přestěhovaná. „Přece jen to není za rohem. Bude to vyžadovat nějakou logistiku ten přesun. Co s těmi věcmi? Je to takové komplikovanější, ale doufám, že do konce roku to už rozsekneme,“ svěřila se nám Šárka, která během vystoupení v sukni od kamarádky Aleny Wilson mohla ukázat i svou štíhlou postavu. ■