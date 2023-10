Karlos Vémola proměnil svůj dům v obří akvárko: Divím se, že se se mnou Lela ještě nerozvedla, říká

Ve Vémolandu už chybí jenom ten vysněný slon. Foto: Super.cz/se souhlasem Oktagonu

Karlose Vémolu (38) čeká pod organizací Oktagon MMA další bitva. Jak informoval on, ale také jeho manželka Lela Ceterová (34), tak úspěšně navážil a už v sobotu nastoupí do klece proti bijci Pavolu Langerovi.

Fanoušci Karlose vědí, jakou radost mu dělají jeho zvířata, které chová ve Vémolandu. Rodinka žije pod jednou střechou se žraloky, tygrem, krokodýly, želvou nebo lvy.

A i před důležitým zápasem se své zvířecí posádce intenzivně věnoval. Tentokrát se rozhodl udělat nový domov pro své ryby. Obrovskému akváriu se tak musel věnovat i během přípravy.

„Takovýho magora v tom pořadu Na dohled neměli, který tahá pár dní před zápasem sumce z bazénu do akvárka. Ještě že moje žena už spí. Ta kdyby to viděla, divím se, že se se mnou ještě nerozvedla. Tohle může udělat jenom magor, proměnit si barák v akvárko. Ale já to prostě miluju. Už jenom toho slona,“ řekl MMA bijec s úsměvem v pravidelném pořadu organizace Oktagon.

Na nadcházející zápas je přesto naplno připravený a jde si pro vítězství.

„Mrzí mě, že tento zápas hází do roviny dobro proti zlu. Začínal jsem stejně jako Langer, možná ještě hůř. Za ty roky jsem se vypracoval tam, kam chci. Plním si svoje sny, i sny svých blízkých. Každopádně jsem na to zvyklý, jdu tam zvítězit a nenechám se tím rozhodit,“ dodal. ■