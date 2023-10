Jak bude princezna Charlotte vypadat v dospělosti? UI má jasno. Bude překrásná a prý celá Diana!

Charlotte se podle lidí bude hodně podobat princezně Dianě... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Že je princezna Charlotte (8) velice půvabnou dívenkou, o tom není pochyb. Jak by ale mohla vypadat během dospívání a v dospělosti? Podle návrhů zpracovaných pomocí umělé inteligence ji výjimečná krása neopustí ani v dospělosti. A mnozí královští fanoušci se shodují, že se bude nápadně podobat její zesnulé babičce princezně Dianě.

Malá Charlotte si svým lehce stydlivým úsměvem, vychováním a umírněnými mravy, kterými se snaží udržet na uzdě i své bratry, získala srdce spousty lidí. To ostatně dokázaly i její předchůdkyně. Kromě maminky Kate a prababičky královny Alžběty II. také její tragicky zesnulá babička, princezna Diana, které se dokonce přezdívalo princezna lidských srdcí. Právě v souvislosti s ní jsou vizualizace malé Charlotte, které se objevily na tiktokovém účtu 60 Second Histories, zmiňovány nejčastěji. Někteří ale vnímají rovněž podobu s její maminkou či královnou Alžbětou II.

V sekcích komentářů se tak lidé podělili o své dojmy. „Vehnalo mi to slzy do očí, viděla jsem Dianu,“ zněl jeden z komentářů a další se nesly v podobném duchu: „Má pohled Diany a úsměv její maminky,“ nebo „Vidím tam hodně Dianu. Lilibet bude ale také nádherná,“ neopomněl kdosi zmínit i dceru prince Harryho. „Vnímám tam podobu s královnou Alžbětou. Je to naprosto okouzlující kráska,“ neskrýval obdiv další uživatel. ■