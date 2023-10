Rakovina si nevybírá: Známé osobnosti, které bojovaly s touto zákeřnou nemocí

Krutou diagnózu si vyslechla spousta známých osobností. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Herminapress

S rakovinou prsu bojovala zpěvačka Anna K (58)., a to dokonce dvakrát. Ač se na její energii chemoterapie podepsaly, nepřestávala koncertovat a rozdávat pozitivní myšlenky. Oba boje se jí podařilo vyhrát. Často upozorňuje, jak důležitá je prevence.

Jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň, tenistka Martina Navrátilová se této těžké nemoci také postavila, a to opět dvakrát. Bojovala s rakovinou prsu, ale také hrtanu. Letos v březnu sdílela s fanoušky radostnou zprávu, že nemoc porazila.

Rakovina prsu postihla i herečku Chantal Poullain (67), zpěvačku Naďu Urbánkovou (✝83) nebo herečku Lenku Termerovou.

Herečce Christině Applegate diagnostikovali rakovinu prsu ve 36 letech. Rakovinou štítné žlázy si prošla herečka Sofia Vergara (51), které diagnostikovali onemocnění ve 22 letech. Herečce Angelině Jolie (48) zemřela na rakovinu maminka, babičky i teta. Od lékařů si vyslechla, že má vysoké riziko onemocnění rakoviny prsu a vaječníků, proto si je nechala preventivně odoperovat.

V pouhých 25 letech tomuto zákeřnému onemocnění nedávno podlehla operní pěvkyně Patricia Janečková.

Diagnózu si po jednom vyhraném boji opět vyslechla zpěvačka a herečka Anna Slováčková (28), která je opět připravená jít do bitvy naplno. „Vybojovala jsem si to poprvé – věřím, že to zvládnu i podruhé. Usadila se mi tentokrát v plicích, ale i tak jsem připravena znovu k boji,“ svěřila se svým fanouškům na sociálních sítích. ■