Po operaci opět ve společnosti: Martin Zounar se pochlubil dcerou, která jako by tatínkovi z oka vypadla

Martin Zounar Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Do pražské Werichovy vily dorazil herec se svou dcerkou Claudií, která jako by tatínkovi z oka vypadla. Společně si užili brunch u příležitosti Mezinárodního dne kávy. „To víte, dcera má 15 let, už má svůj názor, je to moje hezká kočka,“ popsal svou holčičku Super.cz pyšný otec.

Dospívající dcera našla zalíbení v závodech na koních. „Parkur mě stále baví, mám tedy teď nemocného koně v rekonvalescenci a budeme dál trénovat přes zimu,“ doplnila Claudie.

A když se vrátíme k Martinovi, ten své síly, které už po operaci opět načerpal, vkládá do nové divadelní sezóny. „Rozjelo se to úplně skvostně. Do května příštího roku máme absolutně vyprodáno. Divadlo Metro zkrátka funguje a děláme tam skvělé věci,“ dodal nadšeně Martin Zounar. ■