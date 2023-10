Byl to on, kdo byl ženatý, hájí se údajná milenka Davida Beckhama. Až dosud žila v anonymitě v Norsku

David Beckham promluvil o těžkém období, které následovalo po provalení údajné nevěry s Rebeccou Loos. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nový čtyřdílný dokument BECKHAM přináší vhled do rodiny bývalého fotbalisty Davida Beckhama (48). Jedním z mnoha intimních témat, k nimž se společně s jeho ženou Victorií (49) rozhodli vyjádřit, byla i jeho údajná milostná aférka s jeho osobní asistentkou Rebeccou Loos z roku 2003. Ta až dosud žila v tichosti a anonymitě, ale tomu je kvůli opětovné medializaci zřejmě konec.

Dnes šestačtyřicetiletá rodačka z Madridu s nizozemským občanstvím se s Beckhamem měla sblížit před dvaceti lety, kdy mu dělala asistentku během jeho působení v Realu Madrid. Rebecca se tehdy s ničím netajila a do médií uváděla, že s ním udržovala poměr čtyři měsíce. „Byl to on, kdo byl ženatý,“ stála si za svým i po letech.

Beckhamovi celých dvacet let odmítali aféru, kterou propírala média po celém světě, veřejně komentovat. Až dosud. Victoria přiznala, že měsíce po odhalení pro ni byly nejtěžším obdobím v životě a David uvedl, že se mu každý den dělalo fyzicky špatně. Oba se ale snažili maximálně pracovat na tom, aby zachránili rodinu.

Pověst, kterou si Rebecca mezitím vysloužila, nebyla vůbec hezká. Ve své době se o ní dokonce mluvilo jako o nejnenáviděnější ženě Británie. Lidé ji vnímali jako zlatokopku, která se přes Davida dostala do médií a televize, kde se účastnila několika reality show, a dokonce se objevila na obálkách mnoha pánských časopisů včetně Playboye, FHM či Nuts.

O pár let později se však seznámila s norským lékařem Svenem Christjarem Skaiaaem, s nímž se přestěhovala do Norska, kde žila poklidným životem daleko od světel reflektorů. Rovněž porodila dva syny, byla lektorkou jógy a věnovala se terapeutickým masážím. Dnes by asi spoustu věcí udělala jinak.

Přes všechnu znovu nalezenou slávu Loos přiznala, že se cítí bezmocná a s odstupem času říká: „Ne vždy mi dávali ty nejlepší rady a ne vždy jsem dělala ta nejlepší rozhodnutí."

„Vím, že někteří lidé si o mně vždy budou myslet, že jsem hrozný člověk. Někdy děláte rozhodnutí, která byste změnili, když se ohlédnete zpátky. Ale změnit je už nemohu, tak se s nimi vyrovnávám, jak nejlépe umím,“ dodala Rebecca, která prý ví, že už navždy bude mít nálepku té ženy, co mluvila o románku s Beckhamem. ■