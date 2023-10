„Ubohé, vulgární, neuctivé“. Lidé se pustili do Madonny kvůli další provokaci. Urážka církve a vztyčený prostředníček

Madonna se opět snaží o pozornost. Profimedia.cz

Madonna (65) se v poslední době snaží ze všech sil, aby se kvůli nějaké své kontroverzi objevila na titulních stránkách bulvárních deníků. A teď se jí to zase podařilo. Díky mikině s papežem.

Madonně už za pár dní začne turné a je jasné, že se snaží o velkou pozornost. Nedávno se dle lidí necudně předvedla na narozeninách svého syna Davida, kde lascivně tančila se členy svého týmu, a kromě všech jejích dětí, některých nezletilých, nechyběly ani polonahé dámy. Možná to ale bylo málo, protože datum začátku jejího turné, které vypukne už 14. října v Londýně, se nezadržitelně blíží. A tak Madonna sáhla po svém osvědčeném trumfu - dělat si legraci z církve.

Nechala si vyrobit mikinu s podobiznou papeže Františka s vyšitými křídly a svým jménem na hábitu. Designéři Abel Cepeda Ljoka a Will Kowall se podle Page Six nechali inspirovat legendárním zpěvaččiným citátem ’chtěla bych vidět papeže nosit mé tričko’ a také použili ’červenou nit inspirovanou kabalou k ochraně energie nositele’. Když Madonna mikinu předváděla, nezapomněla ještě vztyčit prostředníček.

Zpěvačka měla v minulosti s církví velké problémy například kvůli klipu k písni Like A Prayer, kde se objevily hořící kříže a stigmata, na turné v roce 1990 pak simulovaná masturbace a v roce 2006 zinscenované ukřižování. Madonna se přesto chtěla s hlavou katolické církve několikrát sejít, zatím se jí to ovšem nepodařilo.

Lidé z její poslední provokace příliš nadšení nejsou, což jí dávají najevo například v komentářích pod článkem v magazínu Daily Mail. „Má spoustu prostoru k tomu, aby si dělala legraci z kohokoliv. Stále nechápe, že už má po sezóně, ale dělá všechno pro to, aby získala pozornost, a jediný způsob, kterým to umí, je být vulgární a drsná,“ zní v jednom z příspěvků. „Bez ohledu na vaši náboženskou doktrínu je to ubohý, neuctivý pokus o pozornost médií,“ píše jiný. „I když má na sobě jen neformální věci, cítí potřebu urážet,“ přidává se další. Tak snad Madonně její neustálá snaha o kontroverzi nakonec přinese pár prodaných lístků navíc. ■