Jako Hujerovi: Mariana Prachařová popsala rodinné vztahy se sourozenci od Lindy Rybové i dětmi Agáty Hanychové

Mariana Prachařová Super.cz

Léto Mariana trávila s maminkou Danou Batulkovou (65) na Bali, kde se sešla i s nejstarším synem své bývalé švagrové Agáty Hanychové (38) a Mirka Dopity (39) Kryšpínem. "Je nás strašně moc a máme hezké vztahy. Tohle to jen potvrdilo," řekla Super.cz Mariana. "Miu máme často a právě i Kryšpína, toho jsme si nechali, ten je náš a tak to vždycky zůstane. Moje mamka je jako babička skvělá," dodala.

Pravidelně se vídá i se sestrami Josefínou a Rozárkou a bratrem Františkem, které má její táta David Prachař (64) s Lindou Rybovou (47). "Po Bali jsme si dokázali dát i jeden termín, kdy jsme se sešli i s tátou a celou rodinou, ale to bylo spíš výjimečné, je to komplikované najít čas. Takže se snažíme se vídat aspoň zvlášť, kdy jdu někam se ségrama nebo s bráchou. Už jsou ve věku, kdy jsme si blíž než předtím a společně i cestujeme," vyprávěla s tím, že za to, jaké mají v rodině vztahy, je velmi ráda. ■