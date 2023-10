Doktorka Quinnová (72) přiznala vztah s kytaristou: Nikdy jsem nebyla šťastnější, říká po čtyřech manželstvích

Jane Seymour a John Zambetti Profimedia.cz

Představitelka seriálové doktorky Quinnové tvoří pár s kytaristou Johnem Zambettim, a jak se zdá podle reakcí, i pro mnohé její přátele je to překvapením. Nestárnoucí Jane na snímku pózuje se svou láskou a ve zlatých upnutých šatech vypadá fantasticky, navíc skutečně září spokojeností.

Za párem je navíc vidět bazén a nazdobená slavnostní tabule, a tak se jedna z uživatelek ptá: „Cože? Kdy se to stalo? Zasnoubená? Vdaná? Jen randíte? Gratulace,“ zatímco Lindsay Lohan přidala stručný, ale výstižný emotikon se srdíčky místo očí.

Než Jane propadla kouzlu kytaristy, jenž celá desetiletí působil v kapele The Malibooz a jehož už dokonce stihla vzít i na společenskou akci v Las Vegas, stihla se čtyřikrát vdát a rozvést.

Dva roky byla vdaná za anglického režiséra Michela Attenborougha, rok za spisovatele Geoffreyho Planera, jedenáct let byl jejím mužem obchodník David Flynn a až do roku 2015 strávila dvaadvacet let v manželství s hercem Jamesem Keachem. ■