Je čím dál odvážnější: Lucie Vondráčková v klipu vyměnila zástěrku za sexy róbu, ze které se jí drala ňadra

Lucie Vondráčková v novém klipu Rekordérka Video: Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková (43) si na letošní rok rozhodně nemůže stěžovat. Daří se jí jak v soukromém, tak pracovním životě. Po nástupu do Ulice v podobě Soni Čechové přichází zpěvačka a herečka s novou podobou. Fanouškům se představila jako stepfordská panička ze stejnojmenného filmu.

Look ve stylu správné retro hospodyňky si vyzkoušela díky svému novému klipu s názvem Rekordérka, který je o novém začátku, takže zástěrku později vyměnila za večerní róbu. Vzrušujícím zítřkům pak Lucie vyrazila vstříc v modelu zdůrazňujícím dekolt, v němž byla velmi sexy.

V soukromí Lucie nový začátek nepotřebuje, ten zažila před rokem, kdy poznala svého přítele Zdeňka, zápasníka MMA.

V písni Lucie mj. zpívá „nemusíš se o mě bát“. To by jí ale mohl pět její bijec, protože pro Lucku je čím dál náročnější sledovat jeho zápasy. „Mám pocit, že čím ho mám radši, tím víc se o něj bojím. Na příští zápas se snad ani nepůjdu koukat. Když druhého máte rád nebo ráda a podporujete ho, tak to člověk hodně prožívá,“ svěřila se Lucka Vondráčková nedávno Super.cz. ■