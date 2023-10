Madam, nezapomněla jste šaty? Emily Ratajkowski znovu provokuje. Tentokrát si oblékla jen průhlednou „záclonku“

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Emily Ratajkowski byla před několika měsíci hodně v kurzu díky líbačce s Harrym Stylesem a následnému rozebírání toho, jestli spolu modelka a zpěvák randí. Nakonec se ale ukázalo, že o nový vztah nejde, a na rozdíl od Harryho, který už by si měl užívat novou lásku, je Emily stále oficiálně sama. Na fotografiích se tak objevuje hlavně na procházce s pejskem nebo se svým malým synkem.

Teď se ale Emily vyfikla a s kamarádkou se rozhodla vyjít si do ulic Manhattanu. Nešla na žádnou oficiální společenskou akci, a tak se před fotografy snažila zakrýt alespoň tvář, své tělo ale skrýt nedokázala. A její vzezření stálo za to. Emrata, jak si říká i na sociální síti, si na sebe vzala jen minimalistické černé spodní prádlo a šaty, které by si doma klidně mohla spíchnout ze záclony. Vtipně k nim pak sladila dokonce i boty, které, ač lodičky s uzavřenou špičkou, byly také průhledné.

Ač je Emily po pracovní stránce stále velmi vytížená, fanoušci na jejím účtu na sociální síti mají v poslední době pocit, že je jí v očích vidět smutek. Tak snad se topmodelce s jedním z nejlepších těl na světě už brzy podaří najít novou lásku. ■