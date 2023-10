Byla to rána: Herečka moderovala konferenci o rakovině prsu poté, co se dozvěděla o smrti kamarádky s touto diagnózou

Kateřina Pechová moderovala konferenci o rakovině prsu těsně poté, co se dozvěděla o smrti kamarádky Super.cz

"Byly jsme kolegyně z divadla, párkrát jsme spolu točily videa pro divadlo v Pardubicích, můj muž s ní hrál ve West Side Story v Ostravě. Musím říct, že nás to velmi zasáhlo. Vůbec jsem nevěděla, že se to Patricii vrátilo. Byla skvělá v tom, že na svých sociálních sítích vedla osvětu o rakovině prsu. Ta zpráva mě zasáhla, právě když jsem mířila na moderování akce Pink October, která se této problematice věnuje," řekla Super.cz Kateřina.

"Ta zpráva pro mě byla šok, musela jsem to zpracovat, s manželem jsme si telefonovali. Je to obrovská ztráta pro její rodinu, manžela, kolegy. Je mi to moc líto," dodala.

Konference na téma prevence rakoviny prsu se jí na druhou stranu moderovala ještě s větším zaujetím. "Na začátku jsem sice měla chmurné myšlenky, ale pak jsem si řekla, že právě tohle má smysl. Šířit osvětu hlavně o prevenci, o samovyšetření prsou. I kdyby to mělo pomoci jedné jediné ženě zachránit život," uzavřela. ■