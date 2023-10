Nestárnoucí Jitka Zelenková dováděla v Řecku: Zpěvačka s podmanivým hlasem předvedla figuru v plavkách

Jitka Zelenková si užívala na dovolené v Řecku Foto: archiv J. Zelenkové

Na zasloužených pár dní u moře se Jitka Zelenková (73) těšila několik měsíců. Zpěvačka v září zabalila kufry a vyrazila do oblíbené destinace. Do Řecka se ráda vrací již několik let. V zahraničí zpěvačka se sametovým hlasem načerpala energii a dokonce předvedla figuru v plavkách.