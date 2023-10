Intimní historka Haliny Pawlowské: Pštros se mnou chtěl sex, pět chlapů ho muselo odhánět, přiznala spisovatelka

Pštros se do Haliny zamiloval. Odhánět ho muselo pět chlapů TV Nova

Halina Pawlowská (68) moc ráda jí, a proto i ráda vaří. Často si telefonuje s kamarádkami a radí jim, co uvařit. Ke gastronomii má velmi pozitivní vztah.

Přemek a Honza museli ulovit jedno pštrosí vejce

TV Nova

V novém díle Souboje na talíři, kde bude hostem, zadá Přemku Forejtovi a Honzovi Punčocháři úkol. Oba budou muset zhotovit lehký svěží pokrm na principu leča. Jeho základem musí být zelenina, vejce a sýr. Kdo uvaří hůře, bude muset složit a recitovat oslavnou báseň slavné spisovatelce.

Oba kuchaři při vaření zjistí, že nemají zeleninu, proto musí odběhnout na zahradu a suroviny nasbírat. Další výprava bude pro vejce. Aby se k nim dostali, bude se Přemek muset převléct za pštrosa.

A právě na tento lov pštrosího vejce naváže Halina Pawlowská úsměvnou historkou.

„Já mám teda příšernou pštrosí historku. Byla jsem v Africe a zlomila jsem si tam nohu. Byla jsem tam s filmaři a odložili mě jako nepoužitelnou do výběhu pštrosů. Jeden ten pštros mě viděl pod stromem, zamiloval se do mě a chtěl se mnou mít sex,“ svěřila se oblíbená spisovatelka. „Pět chlapů ho muselo odhánět obrovským pádlem, aby dal pokoj. Často se mi zasteskne a říkám si, to byla láska,“ dodala s úsměvem, kterému se neubránili ani Přemek a Honza. ■