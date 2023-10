Kristen Stewart si se svou láskou vyšla na rande. Dva roky od zásnub svatba stále nikde

Kristen a Dylan vyrazily na rande. Profimedia.cz

Herečka se svou partnerkou scénáristkou vyrazila na oběd do italské restaurace Little Dom’s v Los Angeles, kde spolu i bydlí v domě o čtyřech ložnicích ve čtvrti Los Feliz. Třiatřicetiletá adeptka na Oscara byla v ulicích města dokonale maskovaná černou kšiltovkou a slunečními brýlemi. Obě měly nenápadné outfity, aby na ulici nebudily příliš pozornosti. Následně se k nim přidala ještě kamarádka v černém.

Až do roku 2014 dávala Kristen v osobním životě přednost mužům. Pár let strávila dokonce po boku svého hereckého kolegy ze Stmívání Roberta Pattinsona. Když se ovšem provalila její nevěra s režisérem Rupertem Sandersem, s nímž natáčela snímek Sněhurka a lovec, Robert poslal Kristen k vodě. Ta to následně zkusila ještě s hercem Lanem Garrisonem.

Od základů se její život změnil seznámením s producentkou Alicií Cargille, s níž strávila bezmála tři roky. Dál už se po jejím boku objevovaly dámy. Kromě zpěvaček Soko a St. Vincent to byla ještě herečka Sara Dinkin a především pak modelka Stella Maxwell, se kterou tvořila pár v letech 2016 – 2019. ■