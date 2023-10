Natália Mykytenko podstoupila reoperaci poprsí: Měla jsem bolesti, oba implantáty se mi otočily

Natália Mykytenko promluvila o reoperaci poprsí. Stály za ní zdravotní problémy. Foto: Super.cz/se souhlasem Natálie Mykytenko

„Bohužel mě rok bolelo pravé prso, byla jsem s tím na sonu, kde mi řekli, že bych měla navštívit nějakou kliniku a až na třetí klinice mi zjistili, že mám otočený implantát. Nevím, jak se to mohlo stát,“ svěřila se Natália s tím, že odborný lékař později zjistil, že má otočený i druhý silikon.

„Nakonec jsme s panem doktorem zjistili, že se mi otočily oba implantáty. Jeden byl úplně naopak a druhý byl do boku. Šílené, když mi to vyprávěl, tak jsem nechápala, jak se to mohlo stát. Prý se to ale u anatomických běžně stává. Prý, že jsem měla dělat čtrnáct dní po operaci divočiny, což není pravda. Prvních sedmnáct dní jsem nemohla vůbec nic dělat, byla jsem vyřízená, strašně mě to bolelo a opravdu jsem trpěla,“ prozradila hvězda reality show.

Natália v posledním roce výrazně zhubla, což byl důvod, proč se také rozhodla pro o něco větší implantáty. Konkrétně 450 a 550 mililitrů. „Prsa mi klesla, také byly vidět ‚žilky‘, hrudník byl jakoby roztahaný a nevypadalo to pěkně. Tak jsme dali větší, aby se to zakulatilo a vypadlo jako krásný dekolt,“ upřesnila.

Největší radost jí ovšem udělalo, že už nebude mít mezi silikony výraznou mezeru, na kterou často naráželi i její sledující.

„Dali jsme je k sobě, co nejvíce to šlo, z toho máme největší radost. Přiznám se, že moje přírodní mezera a hrudní kost je větší než u jiných žen. Já jsem si na to zvykla a smířila se s tím. Původní doktor mi řekl, že to nejde udělat. I tak jsem svá prsa milovala jako přírodní i po první operaci. Vlivem hubnutí a jak se mi prsa otáčela, tak se mi dělala větší mezera. Nevěřila jsem, že se to někdy vyřeší, byla jsem z toho smutná, ale dala jsem tomu šanci,“ svěřila se Natália, která má aktuálně necelé dva týdny po operaci.

„Teď jsem v klidovém režimu. Hojí se to krásně a bolesti nemám žádné. Nedá se to srovnat s první bolestí, plakala jsem, křičela a brala léky. Tady jsem brala léky jen na klinice a doma vůbec. Vypadá to nádherně už teď a jsem ráda, že to mám za sebou,“ dodala. ■