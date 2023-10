Nela Boudová má tip, jak bojovat s pubertou: Po synech, kteří už odrostli, ho aplikuje na dceru Sašu

Nela Boudová Super.cz

Herečka Nela Boudová (55) je trojnásobnou maminkou. Vedle synů Andreje a Dalibora, kteří už dospěli, vychovává nejmladší dcerku Sašu. Třináctiletá holčička pomalu přichází do puberty, se kterou však umí herečka úspěšně bojovat. Svůj trik prozradila.

Saša, kterou má Nela Boudová v pěstounské péči, je velmi talentovaná a vedle tance se začíná věnovat i hraní. „Saša chodí na Taneční centrum Praha a začal jí školní rok o týden dřív, už v létě začínali chodit cvičit,“ svěřila se herečka, která svou dceru obdivuje, hlavně v tom, kolik toho zvládá. „Má čtyři hodiny balet a akrobacii a podobné věci a pak má ještě normální výuku. Myslím, že toho má na třináctiletou holku hodně. Odchází v půl sedmé ráno a vrací se o půl sedmé večer,“ prozradila Boudová s tím, že si Saša nabrala ještě další aktivitu.

„Ještě v neděli začala chodit na hereckou přípravku, ale to bere jako odpočinek. Myslím si, že v určitém věku je fajn, když jsou děti zapřažené, protože ta puberta se musí nějak překlenout a tohle jim, myslím, pomáhá. Mám zkušenost i se svými syny. Bylo to tak, že jeden tancoval a druhý hrál na violoncello, a myslím si, že to bylo skvělé,“ prohlásila herečka, kterou jsme potkali na ochutnávce populárního drinku negroni, kam dorazila se svým přítelem Janem Tunou. ■