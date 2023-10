Kariéru herečky Ivana Jirešová své dceři nepřála: Teď má radost z jejích prvních úspěchů před kamerou

Herečka Ivana Jirešová je na svou dceru pyšná. Super.cz

Na svou dceru, která letos oslaví devatenáct let, je nyní herečka náležitě pyšná. Společně se ale zatím do žádného projektu nepustily, ale co není, může být...

Ivanu čeká zanedlouho premiéra muzikálu Sladké mámení aneb Kvítek mandragory, což prý není nic pro Sofii. „Ona muzikál vůbec nechce dělat, ale já jsem v jejím věku taky nechtěla, takže je to takové přirozené,“ svěřila se Super.cz herečka. „Chtěla by dělat činohru, teď točí seriál a určitě by chtěla i film,“ prozradila Ivana, která je ráda, že má dcera první zkušenosti s hraním za sebou. „Já jsem si to nepřála, to jsem i veřejně řekla. Ale viděla jsem ji v tom jejich představení a samozřejmě jsem pyšná,“ řekla s úsměvem Jirešová.

V sedmnácti letech se Sofie rozhodla odstěhovat z domu, to se však nedávno změnilo a nastěhovala se zpět k herečce, za což je Ivana samozřejmě ráda. „Teď se uvidí, jak to půjde dál. Jde mi hlavně o to, aby byla šťastná. Nemyslím si, že je důležité být v životě úspěšný, ale být v životě šťastný, protože úspěch vám štěstí nezaručí,“ dodala Ivana, kterou jsme potkali na tiskovce zmíněného muzikálu.

Vedle pěveckých výstupů bude mít na jevišti i menší taneční. Ke sportu a cvičení se po zranění, kdy si rozdrtila kost na noze, už dávno vrátila. Menší zdravotní komplikace ale pociťuje dodnes. „Všechno tehdy dobře dopadlo, ale jak ta kost byla rozdrcená, tak mám asymetrii v chůzi. Ale cvičím, rehabilituji a snažím se, aby následek byl minimální. Po každém úrazu je něco,“ dodala herečka. ■