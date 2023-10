Vrhali na sebe zamilované pohledy a pěli ódy. Teď se krásná herečka s Paceym z Dawsonova světa překvapivě rozvádí!

Taková to byla láska. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Herec Joshua Jackson má za sebou samozřejmě více rolí, mnoho lidí si ho ovšem pamatuje hlavně jako Paceyho Wittera ze slavného seriálu pro mládež Dawsonův svět. A právě i jeho dosud ještě stále manželka, herečka Jodie Turner-Smith Joshuu v této roli obdivovala. Když ho poprvé spatřila na narozeninách Ushera v roce 2018, neváhala a začala se se svým dřívějším idolem bavit.

„Když jsem poprvé potkala svého manžela, měli jsme vztah na jednu noc,“ prozradila herečka v pořadu Late Night with Seth Meyers v roce 2021. „Teď jsme ve dvou, tříletém vztahu na jednu noc,“ dodala. Láska na první pohled roce 2019 vyústila ve svatbu a manželé spolu mají už tříletou dceru. Po celou dobu vztahu na sebe oba pěli neuvěřitelné ódy.

„Myslím, že je opravdu krásné být s někým, kdo je tak podporující a tak milující. Jsme si tak podobní v mnoha ohledech. Jsme jeden pro druhého jako zrcadla,“ řekla Jodie v roce 2021 magazínu People. Letos v květnu naopak řekl herec moderátorovi pořadu Watch What Happens, že věděl, že „Jodie byla ta pravá, když vešla do místnosti.“

Člověk ale míní a život mění a právě dnes přišel magazín People s informací, že se herci rozvádějí a žádost podala Jodie Turner-Smith. Důvody rozchodu páru, který ještě v září slavil hereččiny narozeniny v New Yorku, zatím nejsou známy. ■