Ex Janečka a Soukupa kápla božskou o nové lásce. Tereza Mátlová promluvila i o dceři (15), která dala přednost otci

Operní pěvkyně Tereza Mátlová (48) konečně promluvila o pohledném mladíkovi, který ji doprovází do společnosti a probrali jsme i to, jak snáší, že se její patnáctiletá dcera Emily odstěhovala k otci, producentovi Františku Janečkovi (79).

Zkoušeli jsme se s ní spojit telefonicky, ale nakonec jsme se sešli až na módní přehlídce návrhářky Aleny Wilson, kde spolu s kolegyněmi ze seskupení Opera Divas Andreou Kalivodovou a Pavlínou Senič vystupovala a zastala i roli modelky. A vypadala skvěle. Figuru má štíhlou jako už dlouho ne. V tom zřejmě hraje roli i nová láska.

"Mám hodně práce, za což jsem vděčná. Mám doma i běhací pás, který jsem ale už dlouho nepoužila, protože běhám do práce a z práce. A navíc mám pejska, je jí deset měsíců a chodím s ní pořád ven. A také chodím někdy na víno. Žádné diety nedržím," usmívala se spokojeně.

A co tedy ta láska, Miroslav Dvořák, s nímž ruku v ruce naposledy vyrazila na předávání cen Thálie? "Je hezké, když člověk miluje a je milován. Ale já se nikdy ke svému soukromí nevyjadřovala. Vždycky jsem chodila do společnosti s nějakou kamarádkou a teď jsem byla ráda, že jsem byla vyvedena také pánským doprovodem," svěřila Tereza, jejímž posledním oficiálním partnerem byl mediální magnát Jaromír Soukup (54), který ji vyměnil za dnes již další ex Agátu Hanychovou (38).

S Terezou jsme probrali i to, že se její dcera Emily rozhodla odstěhovat ke svému otci. "Emilka je moje láska, je vždycky na prvním místě. Ta pupeční šňůra se nikdy nepřetrhne. Má svaté právo se rozhodnout, kde bude žít, a já všechno respektuji. Budu šťastná, když Emilka bude šťastná. Jako každá máma," míní Tereza, která nechtěla rozebírat, jak často se s dcerou vídá. ■