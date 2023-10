Geniální, zázračná, úžasná: Připomeňte si, jak třináctiletá Patricia Janečková (✝25) ohromila publikum v Talentmanii

Patricia Janečková vyhrála v roce 2010 Talentmanii. Foto: Martin Mithofer,TV Nova / CNC / Profimedia

Operní pěvkyně Patricia Burda Janečková podlehla v pouhých pětadvaceti letech zákeřné rakovině prsu. Zpěvu se věnovala od čtyř let, diváky pak ohromila v roce 2010, kdy zvítězila v soutěži Talentmania.

Tehdy jí bylo pouhých třináct let a publikum oněmělo, když zapěla sopránovou árii O mio babbino caro z opery Gianni Schicchi Giacoma Pucciniho.

„Geniální, zázračná, úžasná, I love you,“ vysekl jí tehdy poklonu porotce Talentmánie Zdeněk Troška. Později ohromila i samotného Karla Gotta, jenž jí společně s operní pěvkyní Evou Urbanovou křtil debutové album.

„Její zpěv byl pro mě a pro mou ženu pohlazením. Všechno je dnes uspěchané a ona je takový balzám na duši,“ vysekl tehdy Patricii poklonu Karel Gott.

Patricie Janečková válela v Talentmanii.

„Až za pár let bude pravidelně vystupovat, já budu na jevišti vzhledem ke svému věku již za čarodějnici, a Patricia za princeznu. Vždyť ona princeznou vlastně je a její hlas, to je něco nádherného,“ rozplývala se pro změnu Urbanová, od níž to pro mladou zpěvačku musela být velká poklona.

Talentovaná dáma ale měla bohužel příliš krutý osud. Zhoubný nádor v prsu jí byl odhalen loni v zimě. Léčba vedle chemoterapie a ozařování zahrnovala i mastektomii, tedy odstranění prsou. Po roce léčby věřila, že je vše na dobré cestě. Nemoc byla ve stadiu remise a Patricia měla velké plány. A to nejen pracovní, ale i soukromé. Přítel Vlastimil ji požádal o ruku, v červnu se vzali. Manželské štěstí ale bohužel nevydrželo dlouho. ■