Kradl v obchoďáku, trpěl panickými atakami a přemýšlel o sebevraždě. Jan Bendig promluvil o nejtemnějším období svého života

„V listopadu vychází moje kniha. Spousta lidí mě od toho odrazovala, že jsem mladý na to, abych mohl psát knížku. Já si ale myslím, že jsem toho zažil už hodně. Třeba jsem kradl v obchoďácích, měl jsem panické ataky. Vše tam popisuji,“ svěřil se zpěvák Super.cz.

Ví zkrátka, jaké to je, sáhnout si na úplné dno. „Byl jsem na pokraji sil, že jsem seděl na okraji okna a přemýšlel jsem, že vyskočím. O tom bude má kniha. Také tam vzpomínám na dětství, SuperStar a na můj současný život,“ vysvětluje.

Co ale odmítal, byla léčba, jakou mu doporučovali lékaři. „Zkrátka jsem to překonal. Já jsem chodil k doktorům a oni mi nabízeli prášky, abych se tím uklidnil a vyléčil. Já jsem práškama ale nechtěl nic řešit, tak jsem se na to vykašlal a začal jsem dýchat. Je to hlavně o dýchání, říct si, že je to v pohodě,“ doplnil Jan Bendig, se kterým jsme si povídali na křtu knihy Stará, tlustá, blbá 2 od Anety Christovové, Vlaďky Pirichové a Lindy Finkové (55), se kterými zpěváka pojí velké přátelství. ■