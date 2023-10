Nejkrásnější česká lékárnice v plavkách: Doleželová od soutěže krásy před 19 lety nepřibrala ani deko

Jana Doleželová Foto: archiv J. Doleželové

Prodloužit si léto u moře se letos rozhodla Jana Doleželová (42). Lékárnice a držitelka korunky krásy zabalila kufry a odjela za teplem do Řecka, kde si užívá moře na lodi. Z dovolené se pochlubila také pár střípky a vystavila svou neuvěřitelnou figuru v plavkách.

Na moři se Jana už v minulosti plavila, na katamaránu to je ale letos poprvé. „Poslední roky jsem vynechávala dřívější tradici - každoroční týden na lodi. Tak jsem vyrazila alespoň na pár dnů. Ovšem od předchozích let změna. Dřív jsem bývala na jachtě. Tentokrát je to katamarán,“ svěřila se modelka a lékárnice, která si pobyt nemůže vynachválit.

A nutno říct, že takového člena posádky by si přál mít na lodi snad každý kapitán. V plavkách vypadá Jana i 19 let po vítězství v miss fantasticky. Díky sportu se jí postava nemění a může se chlubit naprosto plochým bříškem a tělem, které jí i mnohé mladší kolegyně z přehlídkových mol mohou závidět. „Míry jsou téměř stejné, asi se to trochu liší po porodu, jak stále nosím dcerku, tak mám širší záda, prostě mám svaly,“ svěřila se Super.cz Jana Doleželová. ■