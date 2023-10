Módní okénko z divadelní premiéry: Marek Dědík outfit zazdil v děravých džínách a teniskách. A co další hosté?

Marek Dědík zazdil premiérový outfit. A co další hosté? Super.cz

V Divadle Bez zábradlí se zahajovala sezóna představením Láska z mládí, které tady poprvé režíroval herec Roman Zach a obsadil do něj i svého syna Prokopa. Na premiéru byla pozvána i řada známých tváří. My jsme sledovali, jak vážně vzali večer, co se outfitů týče.