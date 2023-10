Manželka Jiřího Kodeta z Pelíšků zastavila čas: Emília Vášáryová (81) získala cenu za činohru. Vypadá fantasticky

Emília Vášáryová snad zastavila čas. Michaela Feuereislová

Je to už čtyřiadvacet let, co ztvárnila manželku Jiřího Kodeta v legendárních Pelíšcích. Slovenská herečka Emília Vášáryová od té doby snad zastavila čas. V květnu legenda slovenské divadelní scény a také oblíbená filmová herečka oslavila už jednaosmdesáté narozeniny, ale věk by jí nikdo nehádal.