Nejžhavější inzerát všech dob? Kardashianky se fotily v bikinách a povzdechly si, že jsou nezadané

Nová série reality show The Kardashians začíná pěkně zostra... Profimedia.cz

V prvním díle nové série rodinné reality show The Kardashians se známá čtveřice nechala fotit u bazénu v bikinách. Předcházelo tomu prohlášení Khloé (39) předešlého dne během večeře: „Potřebuji, aby lidé věděli, že jsem single.“ Sestry jí přitom přitakaly s tím, že jsou na tom obdobně.

Maminka populárních brunetek Kris Jenner na to pohotově odvětila: „Myslím, že potřebujete skvělé fotky,“ načež Kim (42) přitakala: „Víš, co k tomu potřebujeme? Fotky v bikinách. Zítra budete vypadat hodně žhavě.“

A jak řekly, tak také udělaly. Sestry i s jejich maminkou byly zrovna na rodinné dovolené, a tak hned ráno Kim, Khloé, Kendall (27) a Kylie (26) oblékly bikiny a vyrazily k bazénu. Kim s Kylie přitom zvolily nápadně podobné černé plavky, načež fotograf podotkl: „Vypadáte jako dvojčata.“ Následně se rozhořela debata o věku sester, jelikož Kylie je šestadvacet a Kim o šestnáct let víc.

S prohlašováním o tom, jak jsou sestry single, to ovšem zřejmě nebude tak úplně pravda. Přestože se dámy snažily navodit dojem, že rozhazují sítě a pořizují si nové fotky k tomu, aby ulovily potenciální partnery, nezadaná by aktuálně měla být pouze Khloé. Kylie se totiž nedávno začala objevovat na veřejnosti s hercem Timothéem Chalametem, Kendall by měla tvořit pár s rapperem Bad Bunnym a Kim podle zahraničních zdrojů začala mít blízko k hráči NFL Odellu Beckhamovi Jr. ■