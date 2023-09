Nejvnadnější misska Lucie Šlégrová uvažuje o zmenšení poprsí. Neuvěříte, jaký důvod jí v tom brání

O zmenšení poprsí uvažuje nejvnadnější misska už roky: Lucie Šlégrová prozradila, co ji před operací stále brzdí Super.cz

Nedávno misska dokonce přiznala, že už mnohokrát přemýšlela o zmenšení poprsí. K zákroku se však stále neodhodlala. „Mám pocit, že to plánuji od té doby, co je mám. Já se bojím, v mém případě by to byly kotvy, tam je dost ořezání a já se bojím. Nenašla jsem ještě tolik odvahy, čekám, kdy to přijde,“ řekla Super.cz Lucie Šlégrová, která se velmi bojí anestezie.

„Mám velký respekt z těchto věcí, až ten den D nastane, tak nevím, v jakém stavu tam půjdu, velmi se bojím, nikdy jsem neměla operace, neměla jsem sádru, v nemocnici jsem byla jen při mých porodech. Musela bych být opravdu tak odhodlaná a přesvědčená, že to opravdu chci,“ svěřila se Lucie, kterou jsme potkali na wokrshopu irského tance, který zkoušela poprvé v životě.

Přestože je v tanečním souboru teplického divadla, po nedávném zranění má s rozsahem pohybu stále potíže. „V červnu jsem si hodně ublížila, celý červenec a srpen jsem nebyla aktivní, v září jsem chtěla naskočit do tanečních hodin a musím říct, že ten přetahovač mě stále zlobí, tak budu muset navštívit nějakého terapeuta, nečekala jsem, že po dvou měsících klidu budu mít pořád problémy,“ dodala Lucie Šlégrová, která si odpoledne s kolegyněmi Lucií Benešovou a Natálií Stejskalovou na tanečním sále užila. ■