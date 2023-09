Gabriela Soukalová se pochlubila rozkošnou dcerou: Izabelka jí dává zabrat, sportovkyně spí jen pár hodin denně

Gabriela Soukalová se pochlubila rozkošnou dcerou: Isabelka jí dává zabrat, sportovkyně spí jen pár hodin denně Super.cz

„Někdy je to těžší, někdy to jde a člověk neví jak. Kdybychom se s přítelem domluvili, že nebudeme chodit do práce, tak je ta situace trochu jiná, beru práci ale jako relax a dělám věci, které mě baví,“ svěřila se Super.cz Soukalová, která se věnuje tvorbě na sociálních sítích, natáčení dokumentu a své nadaci, kde pomáhá ženám s bojem s bulimií. Svou práci si většinou udělá dopoledne nebo po nocích, většinu času je tak s dcerkou. „Věnuji dcerce celý den a jsem v přítomnosti a snažím se jí aktivně věnovat, bez telefonu a věcí, které by nás rozptylovaly,“ dodala sportovkyně.

Nedávno právě na sociálních sítích přiznala, že se za poslední dva roky moc nevyspala a bojuje se spánkovým deficitem. „Upřímně ten spánkový režim není v mém případě dobrý, věci, které nestihnu dopoledne, si dodělávám po nocích a spím opravdu hodně málo. Jsou to tak čtyři hodinky plus mínus, a k tomu vstávám na krmení, někdy jsem ráno extrémně hotová, vlastně si nepamatuji, že bych byla někdy tak unavená v dobách, kdy jsem závodila, ale to k tomu patří,“ prohlásila s úsměvem Gabriela, která vzala svou roztomilou dcerku a partnera na předávání automobilu vítězce soutěže Anděl mezi zdravotníky, kde spolu se zpěvákem Jakubem Smolíkem slavnostně předala nový vůz zdravotní sestře Janě Hladíkové. ■