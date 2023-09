17 let od vítězství v Miss World. Památnému triumfu Taťány Kuchařové předcházela drsná slova Miloše Zapletala

Taťána Kuchařová na Miss World 2006 Profimedia.cz

V sobotu je to 17 let, co se Taťána Kuchařová (35) stala Miss World 2006. Zvítězila v celosvětovém finále této prestižní soutěže krásy, která se tehdy konala v sousedním Polsku. Ve Varšavě tak ukázala, že Česko má opravdu půvabné ženy.

Před odletem si ale vyslechla docela drsná slova, na která nikdy nezapomene. „Pamatuji na památná slova Miloše Zapletala: ‚Taťáno, nevyhrajete to, ale kdybyste někam postoupila, bylo by to fajn.' Tak to mě opravdu před odjezdem podpořilo, ale vlastně mě to i heclo. S Milošem se tomu dodnes chechtáme,“ zavzpomínala se smíchem Táňa během rozhovoru pro Super.cz.

Titul nejkrásnější ženy světa roku 2006 jí změnil samozřejmě život. „Netušila jsem, kam všude mě to zavede a co všechno prožiji a budu prožívat. Mezinárodní modeling, vlastní značka, nadace, která funguje už patnáct let a tisíce spokojených seniorů. Na jejich pomoc už bylo rozděleno přes 60 milionů korun. Osm let také spolupracuji s OSN. Je to obrovská devíza a poslání, že to všechno stálo za to,“ dodala během našeho rozhovoru Taťána Kuchařová, která nyní razantně změnila účes. Ostříhala se a nafotila snímky pro návrhářku Jitku Ročňovou.

Jak se Taťána Kuchařová od roku 2006 změnila, se podívejte v naší galerii. ■