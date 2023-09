Hanka Mašlíková šla opět pod kudlu: Třetí plastika prsou!

Hana Mašlíková Foto: archiv Hany Reinders

"Je to šest let, co jsem byla na úpravě, a chtělo to trošku poupravit. Je to jen estetická záležitost. Dnes je ten den D," prozradila Mašlíková s tím, že zdravotní komplikace nemá.

Bývalá sexbomba se před lety objevila v Playboyi s obřími pětkami, které si nechala voperovat. Po porodu syna se ale rozhodla pro zmenšení. "Po porodu jsem cítila, že i ta zátěž, protože trpím od mládí na migrény od krční páteře, není úplně ideální. Rozhodla jsem se, když už na operaci, tak si je nechám zmenšit," řekla tehdy Super.cz.

Aktuálně má Hanka po operaci a dnes bude z pražské kliniky propuštěna. Čtyři měsíce bude muset nosit speciální podpůrnou podprsenku, aby nedošlo ke zdravotním či estetickým komplikacím. ■