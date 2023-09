Erotický tanec a spoře oděné dámy: Madonna se na osmnáctinách svého syna utrhla ze řetězu, lidé jsou v šoku

Madonna Profimedia.cz

Není to tak dlouho, co byla Madonna převezena do nemocnice s infekcí a všichni její blízcí se báli o její život. Po návratu domů to chvíli vypadalo, že zpěvačka prošla proměnou a bizarní fotky a videa vystřídaly romantické snímky, kdy děkovala za svůj život. Nebyla by to ale Madonna, kdyby hned po znovunabytí své síly nešokovala. A tentokrát si ke svému exhibicionismu vybrala osmnácté narozeniny svého syna Davida, které se konaly v The Fleur Room v New Yorku. Zpěvačka na svém profilu na sociální síti sdílela sestřih z oslavy a lidé se nestačili divit.

Na party se podle sestřihu všichni dobře bavili, nechyběl dort, přípitek, ani všechny zpěvaččiny děti, z nichž některé ještě rozhodně nejsou plnoleté. A právě tento fakt rozlítil spoustu lidí, kterým vadila přítomnost dětí na večírku, kde si Madonna střihla pár erotických tanečků, předváděla kopulační pohyby nejen s muži, ale třeba i velmi spoře oděnými dámami, údajně členkami svého týmu. „Trochu moc dospělé na party k osmnáctým narozeninám za účasti malých dětí. To vypadá spíš jako propagační večírek pro Madonnu a ne pro Davida,“ komentoval video jeden Madonnin sledující. Mnohem menší servítky si pak brali lidé, kteří komentovali článek o oslavě v Daily Mailu.

„Tohle je ta Madonna, za jakou jsem ji vždy považoval. Hrubá a levná,“ napsal například jeden. „Ona je teď trochu ubohá, ne? Je smutné vidět její zoufalství,“ píše jiný. „Jak ponižující pro její děti,“ přidává se třetí. „Neví, jak se má před svými dětmi chovat,“ souhlasí další komentující. A podobně se vyjadřuje celá řada dalších lidí, kteří považují takové vystupování pětašedesátileté ženy za velmi netaktní. Najde se ale samozřejmě i spousta lidí, kteří adorují vše, co zpěvačka dělá, nebo jim je to jedno, protože Madonna je stále legendou. O tom svědčí i úspěch jejího současného turné. ■