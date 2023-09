Taťána Kuchařová radikálně změnila účes. U fanoušků tím vzbudila rozporuplné reakce

Taťána Kuchařová ještě jako dlouhovlasá blondýna. Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

Každý člověk někdy v životě potřebuje změnu a ani Taťána Kuchařová jistě není výjimkou. I když by se některým lidem možná líbilo, kdyby navždy zůstala blond „Barbie“ s dlouhými vlasy, občas je prostě nutné skočit do neznáma a vyzkoušet i něco jiného. V minulosti modelka experimentovala například s odstíny růžové nebo zrzavé, nedávno si zase zahrála na rockerku, tehdy ovšem jen v paruce. Teď ale stejně jako v Postřižinách přišla doba krácení a Taťána si nechala o hodně zkrátit své blond lokny.

„Pro novou kampaň fashion kolekce ICONIC jsme si trochu pohráli s délkou vlasů. Co na to říkáte?“ připsala modelka k videu na sociální síti, na kterém ukazuje svůj nový sestřih. Možná trochu riskovala i negativní komentáře, nakonec se ale dočkala kritiky i pochvaly. „Delší Vám slušely více.. byla jste sexy.. teď,“ napsala Taťáně trochu nevybíravě jedna ze sledujících. „Jste krásná, ale v dlouhých mladší a mnohem krásnější,“ napsala jiná. Dlouhý lepší, neříkám, že Vám to teď nesluší... Ale v dlouhých jste víc sexy,“ dodala další. Potichu ale nebyl ani druhý tábor. „Moc Vám to sluší. Krásná změna Táni,“ nebo „vypadáte jako Sharon Stone, jste fakt kočka nádherná,“ či „neskutečně krásný účes,“ napsali modelce obdivovatelé. Posuďte sami, jak se změna Taťáně vydařila. ■