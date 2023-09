Filmovou premiéru si nenechali ujít s dětmi: Do kina vyrazil doktor Mára z Ordinace, Abbasová se synem a další

Kdo vyrazil na premiéru se svými dětmi? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na červeném koberci ho na večírcích lze potkat opravdu jen sporadicky. Jelikož je ale velký fanoušek sci-fi, tuhle událost si ujít nenechal. „Já jsem vášnivý divák, jsou to tři dny, co jsem byl se ženou na Oppenheimerovi a dnes jsem dostal pozvánku na tento film a tenhle žánr mi je blízký, jsem velký fanda sci-fi a fantasy,“ svěřil se Super.cz herec, který dorazil do kina se dvěma ze svých tří dětí, které jako by mu z oka vypadly.

Na červeném koberci se v kině objevila také Lejla Abbasová (43) se synem Davidem, která premiéry navštěvuje pravidelně. Slavnostní premiéru si nenechal ujít ani Vít Pokorný s půvabnou dcerou, Amelií Pokornou (18), kterou má s herečkou Lucií Zedníčkovou. Kdo další se na uvedení velkofilmu objevil, se podívejte v naší galerii. ■