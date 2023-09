Svého času nejslavnější televizní kuchař má po operaci: Doktor nechápe, že už chodím, říká Jirka Babica

Kuchař Jirka Babica se zotavuje z úrazu. Super.cz

My jsme se s ním potkali po delší době, a tak nás zajímalo, jak se má. „Mám prasklou achillovku. Mám tři měsíce po operaci. Doktor tvrdí, že jsem nejlepší pacient, kterého měl, a vůbec nechápe, že už chodím,“ svěřil se Jiří Super.cz.

Určité omezení se ho ale stále dotýká. „Byl to zázrak, ale je fakt, že nemůžu vyskočit, tohle teprve přijde. Sport tedy tak za půl roku od operace, takže nejdřív za tři měsíce. Celý léto jsem proležel s nohou nahoře a víceméně jsem zhlédnul celý seriál Hra o trůny za týden,“ smál se.

Jiří byl kmotrem nové knihy Stará, tlustá, blbá 2 od bývalých kolegyň z rádia Anety Christovové, Vlaďky Pirichové a Lindy Finkové (55). Ta se z pracovních důvodů nemohla křtu knihy zúčastnit.

„Ony jsou holky docela tvrdé, já to mám doma taky tvrdý, takže jsem na to zvyklý. Ale chlap by měl ukázat sílu, jako že se manželky nebojí a ta manželka by měla mít lehký respekt z manžela. Zkrátka chlap nemůže úplně podlézat,“ míní. „Holky jsou všechny úžasný, ale jejich manžely lituju,“ dodal se smíchem Jirka Babica. ■