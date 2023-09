Do Turecka už cestu neplánuje: Iva Pazderková se smutkem v očích promluvila o příteli

Iva Pazderková Super.cz

Když zrovna nebyla v divadle nebo netočila, balila Iva Pazderková (43) kufry. Poslední rok prožívala herečka vztah na dálku, a kdykoli to jen šlo, letěla do Turecka za svým přítelem. Ještě letos v létě trávila u svého partnera celý měsíc. Další cestu ale neplánuje.

Herečku jsme potkali na premiéře nového sci-fi snímku Stvořitel a po letní dovolené a nedávném výletu k moři, kde byla sama, další výlety za hranice v plánu nemá. „Zatím to vypadá, že následujících dvanáct měsíců bude bez dovolené, tak uvidíme, možná se stane nějaký zázrak a volno se tam objeví,“ prozradila Super.cz herečka s tím, že do Turecka se nechystá.

„Určitě ne,“ řekla Iva. Na dotaz, zda nepojede za přítelem, se smutkem v očích odpověděla. „Ne“. Herečce se o vztahu, který poslední rok vedla na dálku, příliš mluvit nechtělo. Jak to nyní s partnerem v jiné zemi má, odvětila jedním slovem. „Normálně,“ řekla posmutněle herečka, která se aktuálně věnuje zejména své práci. Naplno naskočila do divadelní sezóny a další projekty ji čekají.

I kvůli tomu se rozhodla, že letos vynechá soutěž ve fitness. „Letos to nevyjde, začala mi naplno divadelní sezóna, čekají mě tři premiéry, a ještě budu točit, takže bych to asi nezvládla, protože bych na to neměla dostatek energie. Nezvládla bych tu přípravu v rámci kalorického deficitu a množství práce, jinak makám pořád stejně,“ dodala Iva Pazderková. ■