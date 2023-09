Láska, která by snad pohnula i skálou. Lucie Šafářová pořádně osladila výročí svému muži Tomáši Plekancovi

Lucie a Tomáš jsou už dva roky svoji. Foto: Super.cz/archiv L. Šafářové

O jejich vztahu se veřejnost dozvěděla v srpnu roku 2018, jen 15 dnů poté, co hokejista na sociální síti oznámil rozchod s Lucií Vondráčkovou. Nový vztah oficiálně oznámil také on, a to s tím, že rozhodně nebyl důvodem rozchodu se zpěvačkou. „Můžou za něj jen a jen naše dlouhodobé neshody a rozhodně ne to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Ne rok, ani několik měsíců, jak se ke mně doneslo, ale až v době, kdy už jsme já a Lucka naše manželství fakticky ukončili,“ napsal tehdy na facebookový profil.

A od té doby se píše pohádkový vztah dvou sportovních hvězd. V roce 2019 tenistka porodila dceru, v roce 2020 přišly zásnuby a v září 2021 svatba. Ještě v prosinci téhož roku se veřejnost dozvěděla, že Plekancovi čekají další přírůstek do rodiny. Ač jindy příliš nemluvný, v roce 2022 hokejista své ženě vysekl obrovskou poklonu a vyznal jí lásku dojemným způsobem. „Byl to člověk, který mi spadnul z nebe. Když se ti někdo takový objeví v životě a je s tebou schopný projít ty nejtěžší chvíle, které máš, tak větší štěstí člověk ani mít nemůže. Jsem hrozně rád za děti i za to, jak čtyři roky fungujeme,“ řekl Plekanec iSportu.cz.

A teď mu takové vyznání Lucie „oplatila“ svým příspěvkem na sociální síti, který sdílela v rámci druhého výročí svatby. Zatímco hokejista před pár dny zveřejnil „pouze“ jednu společnou fotografii s emotikonami srdce, ohně, kytice, prstenu a ťukajících sklenek, jeho žena se u tří snímků alespoň trochu rozepsala. „Další rok po tvém boku @tomasplekanec… nudu s tebou zatím neznám, tak snad zvládnem i ten další rok se stejným tempem!“ napsala k fotografiím v češtině i angličtině. A romantika ze sdílených snímků jen čiší. Na jednom se pár objímá při západu slunce, na další společně sedí na vyhlídce kdesi uprostřed hluboké přírody a třetí je opět focena při západu slunce v metropoli. Jak to vypadá, páru skutečně nic nechybí a v budoucnu se můžeme určitě těšit ještě na mnoho takových vyznání. ■