Nevím, jestli tuší, co se s ním děje. Manželka Bruce Willise promluvila o tom, jak herec podléhá těžké nemoci

Emma na rozhovor kývla v rámci světového týdne povědomí o frontotemporální demenci, kterou Bruce trpí. Nemoc mu byla diagnostikována na začátku letošního roku a hercova žena se od té doby snaží shánět tu nejlepší péči a sama se neustále vzdělává, aby manželovi mohla být co nejlepší „pečující partnerkou“.

V pořadu Today prozradila, že je „těžké vědět“, zda si hollywoodská hvězda svou nemoc uvědomuje nebo ne a je velmi bolestné se dívat na to, jak jí podléhá. Tento druh demence se totiž projevuje změnou osobnosti člověka a on sám si změny ani uvědomovat nemusí. "Nemůže ovlivnit své pohyby, svoji řeč, své návyky, svou osobnost."

Emma Dickinsonová, generální ředitelka Asociace pro frontotemporální degeneraci (AFTD), vysvětlila: „Co víme, je, že nemoc může samozřejmě začít ve frontálních nebo temporálních lalocích, jak název napovídá. Jedna z věcí, kterou řídí čelní lalok, je sebepoznání. Pro některé lidi to je první věc, kterou ztrácejí, jakékoli pochopení, že oni sami se změnili a jiní si ho po dlouhou dobu uchovávají.“

Emma ale zároveň dodala, že je krásné sledovat dvě společné dcery páru, Mabel (11) a Evelyn (8), jak se krásně starají o svého otce. Hovořila o velmi otevřené domácnosti a o tom, že se dcerám snažila co nejlépe vysvětlit, co jejich tatínkovi je. Pro všechny členy rodiny je taková situace velmi těžká. „Když říkají, že je to rodinná nemoc, tak to opravdu je,“ dodala Emma. Je ale velmi ráda, že manžel byl konečně správně diagnostikován, protože tak rodina alespoň ví, jak se o něj starat.

Rozhodně nechce, aby jeho nemoc byla spojována s nějakým stigmatem nebo hanbou a dodává, že i přes obtíže je Bruce stále darem, kterého si všichni váží. A že dokáže děti hodně naučit. „Je to dar, který sám stále dává. Lásku, trpělivost, odolnost, je toho tolik,“ řekla Emma, která zároveň dodala, že je ve velmi úzkém kontaktu i s hercovou exmanželkou Demi Moore a i ona a tři dospělé dcery, které s Brucem má, znamenají velkou podporu. ■