Jirko Langmajere, ty se máš: Adéle Gondíkové se vyhrnula sukně až k rozkroku. Ukázala své štíhlé nožky

"Jsou trošku průhledné, také jsem se zalekla. Na poslední chvíli jsem si proto vzala spodničku. Před mladými modelkami jsem se styděla, tak jsem si o ni řekla," prozradila Super.cz Adéla.

Sama si ale nemyslí, že je ještě co ukazovat. "Věk dělá své, už se člověk necítí jako před deseti lety. Ještě před třemi lety to bylo hezké, teď se dějí věci, které mi nejsou úplně příjemné. Tak se je snažím schovávat," prozradila Adéla, která nedávno zveřejnila svoji fotku v plavkách.

"Byla jsem v lehátku celá ponořená ve vodě. Takže vlastně není nic vidět. Řekla jsem si, že to dám. Kdyby to byla normální matračka, tak by to tělo bylo zase jiné," dodala s úsměvem. A jaký má recept na to, jak se udržet ve formě?

"Začala jsem držet přerušovaný růst. Já se nikdy nepřejídala, ale na představení jsem ďobala, tak to teď nedělám. Jídlo mi jde, ale pití ne. To malé pivo po představení potřebuju, to si neodpustím. Ale pivo jsou dvě housky, takže taky blbý," ví moc dobře. ■