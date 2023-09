Monika Absolonová se při pohledu na sebe v televizi zděsila. Jsem stará. Nebylo by mimo píchnout si do ksichtu botox

Monika Absolonová promluvila o stárnutí... Super.cz

"Pustila jsem si to v televizi, protože jsem měla pocit, že mi to na koncertě slušelo. Chtěla jsem na to koukat s radostí. A zjistila jsem, že už jsem stará," řekla Super.cz Monika s tím, že možná přehodnotí svůj názor na estetické zákroky. Těm se doposud vyhýbala.

"Při sledování Královen jsem si říkala, že by asi nebylo mimo píchnout si něco do ksichtu. Já, která jsem říkala vždycky, že botox nechci... Nebyla jsem z pohledu na televizi včera veselá. Ale zase bych nemohla hrát a používat mimiku, to by mě štvalo," krčí rameny zpěvačka.

"V televizi vidíš trávu růst. Místo abych byla rozradostněná, tak jsem se děsila," dodala Monika se svým pověstným humorem na udílení cen Mistr zábavního umění, kde přebírala jednu z cen. ■