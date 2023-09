Veronika Žilková prozradila dárek, který od ní Kordula Stropnická dostala k narozeninám! Budete koukat

Žilková prozradila dárek, který od ní Kordula Stropnická dostala k narozeninám! Budete koukat Super.cz

Herečka Veronika Žilková (61) oslavila se svým nejmladším potomkem, Kordulou Stropnickou (18), osmnácté narozeniny a prozradila, co od ní dcera dostala. "Ode mě dostala plavbu noční Prahou. Měla to ozdobené balónky, měla tam jídlo, jedenáct kamarádek. Jako svatá Kordula kdysi v legendě plula se svými družkami, tak v sobotu se plavila Kordulka se svými kamarádkami," řekla Super.cz Žilková.

Herečka prozradila, že si užívá, že jsou všechny její děti již plnoleté. "Já už nemám žádné děti, už mám kolem sebe jen dospělé. Je to skvělé, Už nemusím dělat žádný sunar. Už mě nemusí tolik zatěžovat jako když byli děti. Když pro ně jedu v noci na diskotéku, tak už to mám dobrovolné. Už nejsem zákonný zástupce," doplnila herečka na slavnostním udílení cen Mistr zábavního umění, kde převzala jednu z cen.

Užívala si přítomnost legend jako Jiřina Bohdalová, Yvetta Simonová nebo Josef Zíma. Říká jim korunovační klenoty. "Yvetta vyprávěla o tom, jak drahé košile kupuje svému synovi. Zbavilo mě to deprese, to je fantastický. Působí jak teenegeři a jsou o třicet let starší než já," dodala Žilková. ■