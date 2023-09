Cvrčci, beznaděj i závěrečná rychlá smrt: Soutěžící z MasterChefa se poprali s nejnáročnější disciplínou

Soutěžící z MasterChefa se poprali s náročnými výzvami. Některým bylo do breku. TV Nova

Opět se ukázalo, že pečení je vůbec nejnáročnější disciplínou

TV Nova

Aby soutěžící pochopili, co je čeká, porotci si pozvali speciálního hosta a kometu českého cukrářství Šárku Diváckou.

„Myslím si, že to bude docela zajímavý oříšek. Tento typ dortu se jmenuje mirror glazovaný. Je to taková ta lesklá glazura uvnitř s křupavou vrstvou ze cvrčků,“ představila Šárka Divácká svůj dokonalý dort. Soutěžící mají první úkol tedy jasný, upéct přesnou repliku Šárčina dortu podle receptu.

To, že je pečení vždy pro účastníky jednou z největších a nejtěžších výzev, bylo znát i tentokrát. Porotci nakonec ochutnali jen tři povedené kousky a vítězka vystoupá do bezpečí balkonu.

Druhým úkolem je obávaný chuťový test ve formě náhlé smrti, tedy stačí jedna chyba a daný soutěžící jde do vyřazovací výzvy. Tentokrát půjde o suroviny, které se používají na přípravu dezertů. Šest má možnost se zachránit a čtyři jdou do vyřazovací výzvy. Vítězka minulého kola určuje soutěžícím nejen pořadí, ale i jaké ochutnají potraviny. A v poslední výzvě musí kuchaři zabojovat o svůj postup do dalšího kola. Hlavní surovinou je čokoláda. Ale nebude to jen tak, musí totiž z čokolády připravit slaný chod. ■