Před osmnácti lety bodovala v soutěži krásy a kvůli figuře prý nejí: Nejvnadnější česká miss promluvila o údajné anorexii

Lucie Šlégrová Super.cz

„Je to strašně dávno, ale je super si to zase oživit a je na co vzpomínat. Fotíme pro rádio, kde jsem zprávařka a začínající moderátorka. Model jsem si půjčila přímo na focení, šaty mám od nás za svatebního salonu,“ svěřila se Lucie Šlégrová, která s radostí práci v rádiu přijala a postupně přechází na práci moderátorky.

„Nikdy jsem se nestylizovala do role moderátorek, vždy jsem k tomu měla respekt, myslím si, že je to řemeslo a že ne každá misska může být moderátorka, vždycky jsem se tomu bránila. Šance a nabídka přišla, já jsem s ní nepočítala. Učím se zprávařinu a mám tady Aleše Lehkého a Dana Rakaczkého a postupně vpluji do moderování,“ dodala Lucie, která se nedávno nechala slyšet, že aby měla stále míry jako modelka, celé roky takřka nejí.

„Chtěla bych to uvést na pravou míru, určitě to není, že bych vůbec nejedla,“ svěřila se Šlégrová s tím, že by nechtěla, aby si někdo myslel, že propadla anorexii nebo bulimii. „Pochopila jsem, že kdybych jedla pořád dvanáct knedlíků, tak bych měla kila navíc, tak jsem přehodnotila jídelníček, co jím, jak jím a jak často. Přešla jsem na zdravou stravu, zažila jsem kolem sebe lidi, kteří byli nemocní a měli anorexii a bulimii, to není cesta, jíst zdravě, do toho se hýbat a myslím, že to bohatě každému stačí,“ dodala modelka. ■