Cítila jsem, že nemám jet. Marika Gombitová o tom, co předcházelo tragické autonehodě, která ji upoutala na vozíček

Slovenská legenda Marika Gombitová (67) chystá na leden příštího roku dva koncerty. Velká událost hýbe fanoušky, protože si po letech budou moci poslechnout svou oblíbenou zpěvačku. Charismatická dáma v minulých dnech přijela do naší metropole, aby rozdala rozhovory.

„Užívám si to tady. Máme skvělé ubytování, projížďky autem Prahou, těším se na vyjížďku lodí a mám s sebou i pejsky," řekla Super.cz Marika.

Během své návštěvy zavzpomínala v rámci dalších rozhovorů i na nejhorší den v životě, 30. listopad roku 1980, tedy na den, kdy naposledy stála na vlastních nohou. Následná noční automobilová nehoda jí změnila život. Zpěvačka tehdy byla nemocná, ale čekal ji koncert v Brně, který se nedal zrušit.

„Nechtěla jsem na ten koncert jet, protože jsem se cítila špatně. Měla jsem angínu a s nemocným hrdlem se špatně zpívalo. Volala jsem kapelníkovi, Jankovi Lehotskému, aby mě omluvil, že nemůžu na ten koncert. On mi ale říkal, že tam musíme jet, takže jsem musela, ale cítila jsem, že nemám jet,“ vzpomínala v 7 pádech Honzy Dědka.

Po koncertě hustě sněžilo a zpěvačku odvážela domů kamarádka z Německa. 1. prosince v 01:20 hodin na dálnici D2 na kilometru 43 v okrese Břeclav ale auto dostalo smyk a havarovalo. Pěvecká legenda neměla zapnutý pás. Vyletěla předním sklem a zůstala ležet v bezvědomí. V nemocnici dostala zápal plic a lékaři jí nedávali velké šance na přežití.

„Po půl roce jsem se vrátila na jeviště. Nevím, kde jsem sebrala tu odvahu. Šla jsem na Bratislavskou lyru jako host. Obdivuji samu sebe, kde jsem vzala odvahu, sílu a hlas. Po autonehodě jsem byla na léčení v Kladrubech a tam jsem neměla možnost zpívat. Chodila jsem na klavír, hrávala jsem si, ale hlas nebyl takový, abych mohla zpívat. Proto říkám, že se obdivuji, že jsem šla na tu Lyru a odzpívala to. Ale šlo mi to, nevím, kde jsem tu sílu vzala. Bůh to ví,“ dodala veliká dáma slovenského hudebního průmyslu. ■