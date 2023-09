Dcera supermodelky Christy Turlington Grace (19) jde ve šlépějích své mámy. A nebojí se ukázat ňadra

Christy Turlington s dcerou Grace Profimedia.cz

I v tomto případě platí, že jablko nepadá daleko od stromu. Christy se řadí k nejlépe placeným modelkám devadesátých let a jak je vidět, dcera zdědila její krásu. Otcem krásky je herec Edward Burns, pár je také rodiči sedmnáctiletého Finna Burnse. Grace se na mole vůbec poprvé objevila v červnu v show LuisaViaRoma & British Vogue Runway Icons na Piazzale Michelangelo ve Florencii. Předtím pracovala pro návrhářku Carolinu Herreru. A teď na milánském týdnu módy vynesla šaty návrhářky Alberty Ferretti.

Květinové šaty na jedno rameno díky přiléhavému střihu odhalily nejen bezchybnou postavu Grace, ale díky průhlednému materiálu také její vnady. Modelka byla ovšem „nad věcí“ a sexy model vynesla s typicky modelkovským výrazem naprostého nezájmu. Christy svou dceru určitě poučila o tom, jak se má v této branži chovat a jak si nastavit hranice. Sama je pověstná tím, že poté, co ji kdysi dávno vyhodili z práce kvůli tomu, že po skončení s kouřením mírně přibrala, začala raději studovat vysokou školu, aby nemusela spoléhat jen na nejisté zaměstnání. Na to, jak to Grace na mole slušelo, se podívejte v naší galerii. ■