Opravdu jen kamarád? Agáta vzala na oslavu narozenin sestry Korduly překvapivého muže! Budete se divit

Agáta s rodinou a expartnerem Mirkem Dopitou Foto: Se souhlasem A. Hanychové

Překvapivě se na rodinném snímku objevil také její bývalý partner Miroslav Dopita (39), se kterým má syna Kryšpína. Poslední týdny se mluví o tom, že by Dopita měl být po rozchodu staronovým partnerem Agáty. Návrat k expartnerovi modelka a influencerka popírá.

Opakuje, že jsou jen přátelé a Mirek dočasně u Agáty pobývá, protože se rozvádí. "Přijde mi super, že jsme po dobu dvanácti let dokázali zůstat přáteli. Máme spolu celoživotní pouto jménem Kryšpín. Ano, vídáme se, ano, tráví s námi nyní více času, protože neprožívá hezké období," řekla Super.cz Agáta.

A co říká na to, že už Mirek zdobí rodinné fotky? "Mirek v rodině je, je to táta Kryšpína," dodala rázně influencerka. ■