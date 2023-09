Anna Slováčková nečekaně ukázala téměř holý zadek: Od lidí sklidila pochvalu, nepochopení i kritiku

Zpěvačka a herečka se s tím tentokrát nemazala. Herminapress

Na sociální sítě přidala fotografii, na které vyniká nejen její zadek, který ukázala téměř v celé své kráse, když si vyhrnula kraťásky, ale také originální pozvánku.

„Tak já jen, abyste to brali vážně a fakt do toho Lucerna Music Baru 4. 10. večer dorazili. Tento ‚zadek‘ tam totiž stoprocentně bude. Těšíme se na vás. Bude p*del,“ napsala ke snímku s úsměvem.

Netrvalo dlouho a u fotografie se rázem objevila spousta pobavených reakcí fanoušků, ale také nepochopení. „Pěkná prdelka, i když od Aničky bych tohle foto neočekávala, nějak mi to k ní nesedí,“ napsala sledující.

„Aničko máš na víc, tak proč tohle?“ ptá se jeden ze sledujících, který ke svému komentáři připojil i vulgární emotikon.

„Tak já myslím, že nemusíme hned dělat ukvapené závěry. Přijde mi to vtipný a jako docela dobrej fór a není to nic, co by tady na IG nebylo denně sdíleno jinými. A když si tam přijdu ještě k tomu hezká natolik, že jsem to měla koule sdílet, tak je to pro mě upřímně velkej krok kupředu v nějakém vnímání sebe samotné. Nemusíte se bát, více podobných humorů zde na profilu v blízké době nebude,“ odpověděla Anna s nadhledem. ■