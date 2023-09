Stále jako dvě hrdličky. Lucie Bílá pěje na svého partnera ódy: Je to láska za odměnu a doufám, že už i poslední

Lucie Bílá Super.cz

„Jeho ty záda trápily skoro rok, ale patří mezi lidi, kteří svojí bolestí netrápí okolí, až jsem se divila, že nebyl protivný, podrážděný, a i když jsem viděla, že ho to moc bolí, tak se vždycky zeptal, jestli něco nepotřebuji, nebo mě něco netrápí,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která měla Radka na tiskové konferenci samozřejmě u sebe.

I po několikaletém vztahu jsou tihle dva stále jako hrdličky. Zpěvačka na svého partnera pěje samé ódy a doufá, že už je to vztah poslední. „My jsme na sebe hodní a pomáháme si, a to je nejvíc, vážím si svého partnera a on mě. Máme se rádi, a to už je neměnné, je to láska za odměnu a doufám, že už je poslední,“ svěřila se Lucie s tím, že na láskyplném vztahu stále pracují.

„Mám ráda ty naše rituály, říkat si hezké věci. Třeba celé prázdniny mi Radek dělal svačiny. Hezky se o mě stará, když můžu a on to potřebuje, tak se o něho starám já,“ dodala zpěvačka s tím, že o vztazích bude i její nové představení.

„Myslím, že se nám podařilo nazkoušet krásnou hru, která bude určitě lidi těšit. Hlavně v této době je to laskavé a krásné téma, podle mě budou lidi odcházet a budou se usmívat,“ svěřila se Lucie Bílá, která má ve svém divadle premiéru už 28. září. ■