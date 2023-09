Smutek kvůli odchodu z Ordinace? Ani omylem! Herečka Michaela Badinková má jiný džob

Od natáčení Ordinace si dává pauzu. Herečka Michaela Badinková se ani tak nezastaví. Super.cz

„Návrat do divadelní sezony byl pro mě velmi hezký a pozvolný. Mám teď s natáčením Ordinace pauzičku, takže se můžu věnovat plně zkoušení v divadle a rodině,“ svěřila se Super.cz.

Není tak divu, že i s podzimem, který klepe na dveře, herečka září opálením. „S rodinou jsme byli u moře, v horách, ve Slovinsku, v Řecku, na chalupě, na Slovensku, takže jsme se nezastavili. Já jsem jako matka pořád jenom balila, prala. Stálo to ale za to, protože si myslím, že to byly krásné zážitky.“

My jsme si s Míšou povídali během focení plakátů k nově připravované komedii Zlatíčka pražského Divadla Metro, která bude mít premiéru 20. listopadu. S herečkou se na jevišti ukážou například Milan Peroutka (33) nebo Sabina Laurinová (51).

Příběh vtipným způsobem mapuje výchovu a dospívání ratolestí. A jak by se herečka ohodnotila jako maminka v soukromém životě? „Já jsem taková matka kámoška, a zároveň se snažím o vzájemný respekt. Můžeme si důvěřovat, a tak i případné problémy se dají řešit snáz,“ dodala Michaela Badinková. ■