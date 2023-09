Nejdřív krutý vyhazov a teď? Prima přemlouvá Laškovou, aby nahradila těhotnou Perkausovou

Vystřídá Evu Perkausovou opět Gabriela Lašková? Foto: Super.cz/CNN Prima News

„Miminko bylo v plánu. Přála jsem si dvě děti věkově blízko u sebe. Vyšlo nám to, bylo nám dopřáno. Užívám si to,“ svěřila se Perkausová. Ještě v čerstvé paměti jsou ale personální veletoče na Primě, které stály místo oblíbenou Gabrielu Laškovou (33). Ta ve Hlavních zprávách skončila, když se Perkausová vracela z mateřské a vytvořila dvojici s Petrem Suchoněm.

Perkausovou přitom původně nahradila Soňa Porupková, která se stala novou parťačkou Romana Šebrleho (48). Nejvíc hejtů ale tehdy schytala právě Perkausová, diváci měli za to, že kolegyni Laškovou z televize vyštípala ona. Lašková se jí dokonce zastala.

„Prosím, Eva za nic nemůže, ani Soňa. Jsou rozhodnutí, která dělají jiní. A taková rozhodnutí se rozhodně dají respektovat, ale musí být podána s úctou k druhému. Život jde dál, najdu novou cestu. Jsou přece důležitější věci. Zdraví,“ uvedla tehdy Lašková.

Jak se ale zdá, Prima chce Laškovou opět nalákat do svých řad. Podle zdrojů Super.cz měla mít s vedením televize schůzku, kde jí byla nabídnuta pozice právě ve zprávách. Prima ale není jedinou televizí, která se o sympatickou moderátorku zajímá. Hodit laso jí měla také Česká televize, a to do pořadu Sama doma.

Jakou nabídku Lašková přijala, není známo, na zprávy zatím neodpovídá, telefon nebere. Podle Blesku se jí ale Prima snaží přemluvit s tím, že nové vedení televize se k ní staví úplně jinak než to, které jí po devíti letech v televizi oznámilo krutý vyhazov hned po odmoderování jedné večerní šichty. ■